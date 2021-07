La madre de un estudiante confinado: "Dudo que el grupo de mi hijo fuera a quemar Mallorca"

Su hijo fue confinado un día después de llegar a Mallorca, explica que solo pasaron un día en la isla haciendo actividades acuáticas y por la noche salieron un rato "como toda la juventud de Mallorca y todos los ingleses" y manifiesta "que luego fueran a quemar Mallorca, insisto lo dudo mucho por este grupo". A pesar de no haber asistido al macrobotellón y al concierto llevaron al grupo a un hotel con estudiantes que habían dado positivo. Arancha no entiende esto, ya que el grupo había dado negativo en la PCR, pero de lo que está segura es de que "hasta que entran no estaban contagiados, pero desde el domingo hasta que nos permiten sacarlos, yo no sé qué ha podido pasar".