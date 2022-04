Los expertos sociales consideran que el plató con forma de feto "es una ofensa y se considera un delito de odio"

Pablo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Social , es muy crítico al respecto: "Deberían retirar el plato porque no solo es una ofensa para, por ejemplo, las madres que han perdido un hijo, sino que se puede considerar un delito de odio". Además, el experto comenta: "Estás exhibiendo un feto, da a entender que esto es una innovación gastronómica cuando para nada es esto" .

El restaurante responsable, Mugaritz, con dos estrellas Michelin, se defiende: "Solo se ha mostrado en pequeños encuentros" y que además no se encuentra en su carta habitual. El presidente considera que no sirve como "justificación" y explica por qué: "No lo es para 2.900 personas que han firmado nuestra campaña en la que hemos exigido de manera inmediata que se retracten, que pidan perdón y que además retiren las serias acusaciones que han emitido contra mi entidad y contra mí".