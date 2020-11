El hijo de una mujer que muere de cáncer tras esperar seis meses una cita: "No hay perdón, la dejaron morir"

La pandemia por el covid ha dejado muchas muertes en el mundo por este virus, pero también por el colapso en los hospitales , en los que ha habido muchos casos de personas que no han sido atendidas con enfermedades graves y que han terminado empeorando o incluso fallecido. Algo que le ha pasado a Leonor Gil, la madre de Jonathan Martínez , que ha estado en directo en el programa para contar su caso: "No hay perdón, a mi madre le han dejado morir".

El hijo de la fallecida asegura que no les atendieron y que cuando fue al hospital ya no tenía solución

"Mi madre falleció el 11 de septiembre" , así empezaba a contar la historia de una mujer con 54 años que "no supo que tenia cáncer hasta el 25 de agosto". Asegura que "empezó a principios de año con dolores abdominales" que se encontró con las restricciones sanitarias en los centros de salud, que "las citas que pedía eran solo por teléfono y no le dieron una presencial hasta el 25 de agosto" y cuenta que "cuando llegamos al hospital le dijeron que había llegado muy tarde y que no había opción a un tratamiento paliativo".

Esta mujer padecía cáncer de colón y estuvo meses sin saberlo

Su madre parece es el séptimo caso en Castilla y León

"Solo podía ser coronavirus y eso es lo que denunciamos, la fiebre puede venir de muchas formas", denunciando que hay que seguir tratando a los pacientes pese a la existencia del virus", porque su madre "ya no podía ingerir ningún tipo alimento a partir de mayo, no soportaba los dolores" y afirma que estuvieron meses diciéndole que "gases, que podía ser por las pastillas del hierro, que le estaban haciendo daño y se las iban a cambiar, pero cuando llevas tanto tiempo gases no son". Por todo esto quiere justicia: "Hay que denunciarlo, hay que hacer las cosas bien. El caso de mi madre no es el único, en Castilla y León seis, el séptimo ha sido el de mi madre. Que busquen una solución para esto porque no está siendo normal".