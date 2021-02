El hospital Zendal confirma robos del material de los respiradores y poder atender a pacientes del resto de España y Europa

El médico denuncia robos en el Zendal: "Luego salen bulos de que falta material"

El doctor Prados explica a Ana Rosa que los miembros del servicio de mantenimiento "nos han informado que faltaban materiales, que no les parecía normal y que creían que esto era intencionado, lo hemos puesto en manos de la policía".

"Son actos aislados, como obstruir las cañerías, desaparición de piezas que no tienen valor pero sí eliminan la posibilidad de utilizar ciertos materiales, incluso respiradores ", dice Prados con el gesto serio. De hecho, el sanitario sentencia: "Podríamos haber tenido graves consecuencias si no nos hubiésemos dado cuenta".

Fernando explica que "los pacientes no deben tener ningún tipo de alteración en el proceso de curación". Y recalca que puede estar intencionado porque "luego salen bulos de que no existe material en el hospital, cuando siempre ha existido y se ha repuesto, o nos parece muy raro que se dijese que no había agua caliente y después nos damos cuenta de que se está desenchufando todo esto...".