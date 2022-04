Unos 'inquiokupas' destrozan una casa: su dueño tendrá que pagar más de 20.000 euros para reparar los daños

El piso fue alquilado a una pareja con la condición de que lo abandonasen en junio de 2019, pero no cumplieron el contrato y comenzó la pesadilla para los propietarios. Después de un largo proceso que duró tres años, los dueños recuperaban su casa, aunque totalmente destrozada.

Su dueño se queja de que la justicia no haga nada y relata con enfado el infierno que han pasado durante estos años: "Todo fue premeditado porque había basura acumulada de varios meses", ha asegurado.

Tras hablar con el propietario de la casa, que no puede creerse que justicia no haga nada, Patricia Pardo ha expresado su queja ante estos tipos de actos: "Es asqueroso, no hay derecho", ha dicho la presentadora en directo.