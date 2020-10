El viceconsejero de Asistencia Sanitaria en Madrid explica la situación de la Comunidad

"Está bajando progresivamente la incidencia acumulada y la carga asistencial, tanto en Urgencias como en hospitalización, y la UVI se ha estabilizado. Todo, resultado de la estrategia tomada por Salud Pública", así respondía el hasta ahora jefe de urgencias cuando le preguntaban por la situación que hay actualmente en Madrid . Y responde a las críticas que apuntan al gobierno de Ayuso de tener mejores datos porque se están haciendo menos test: "Se están haciendo más antígenos con respecto a los PCR, que lo que hacen es ver si hay infección activa o no y las PCR se hacen a los pacientes que vienen con síntomas".

Habla sobre la posible vacuna y la Navidad

Armengol, sobre los datos del estado de alarma

Armengol ha explicado cómo está afectando el estado de alarma en la capital: "Hemos observado que ha habido más movimiento interno en más de un 15%, que implica más movilidad y más riesgo de contagio. No tengo muy claro que las perimetrales sean mejores que las medidas que había tomado en Madrid". Y sobre si se están preparando medidas por si decae esta ley impuesta por el Gobierno de España: "La estrategia de la Comunidad seguirá adelante, porque no nace de un capricho, nace de un conocimiento profundo de la evolución pandemia, lo que buscó la Comunidad es lo mejor para los ciudadanos desde todos los puntos de vista y también nos preocupan los pacientes no covid"