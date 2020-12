Luis Salvador, alcalde de Granada, sobre la llegada de inmigrantes: “Si estos vídeos no se hacen virales, no nos habíamos enterado”

Todavía asombrado con la gestión que está realizando el Gobierno en esta situación, Luis Salvador ha explicado que él no tenía constancia de lo sucedido, que si estos vídeos no se llegan a hacer virales él no sabría que habían llegado inmigrantes a Granada y que los mismos tienen derecho a la libre circulación y transito una vez que aterrizan. Sin embargo, ha querido aclarar que no se trata de un problema de xenofobia, sino un asunto de seguridad sanitaria porque no saben si estas personas han pasado test para confirmar que no están afectados de covid19: “Esto no tienen nada que ver con xenofobia, estamos con cierre perimetral en Granada y en toda la provincia de Andalucía, con toque de queda a las 22:00 horas… ¿A alguien le parece normal que de tapadillo y por unos vídeos de Whatsapp nos enteremos de lo que está sucediendo?”.