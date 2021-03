Margarita del Val analiza todas las vacunas y manda un mensaje: "De morir a tener síntomas leves, hay que ponerse la dosis"

Margarita del Val, viróloga del CSIC, analiza la situación del coronavirus en 'El programa de Ana Rosa'. La experta explica cómo está evolucionando la pandemia y pide encarecidamente a los ciudadanos que no rechacen ninguna vacuna.

Los datos bajan pero la viróloga alerta: "Tenemos garantizada otra ola"

La viróloga del CSIC tiene caro que la bajada de las cifras de contagios en España no se debe al plan de vacunación: " Los datos están bajando por nosotros, con nuestras medidas de contención, cumplimiento y responsabilidad".

En cuanto a la inyección, Margarita explica que " se ha vacunado a muy poca gente, tiene todavía muy poco efecto y no se puede ver". Luego, alerta a los ciudadanos: "Ahora mismo hay un 15% de personas que han pasado la enfermedad y un 5% que ya están vacunadas; es decir, queda un 80% que somos vulnerables. Mientras haya personas vulnerables el virus se transmite muy bien , estamos en las mismas, tenemos otra ola garantizada".

La desconfianza en la inyección: "Estamos malcriados, cada persona mejora con las vacunas"

Ante la desconfianza de parte de la población en recibir alguna de las vacunas que ya están operativas, Margarita sentencia: " Estamos un poco malcriados, tenemos un 95% de efectividad en Pfizer y Moderna y ahora un 65% de la vacuna de Astrazeneca no nos parece suficiente" .

" Recomiendo que si alguien se puede poner una vacuna que no la rechace, por favor, igual tiene la posibilidad de tener otra vacuna en un año y medio", declara seriamente. Luego, tranquiliza a la sociedad: "Cualquier vacuna protege suficiente, la protección es igual de sólida en una persona de riesgo que en una persona joven".

La vacuna Janssen y una dosis: "Es buena, segura y protege muy bien los casos graves"

¿De dónde procede esa incertidumbre a las vacunas?

La viróloga no entiende las polémicas declaraciones de los negacionistas y aporta: "De una explicación que no es adecuada o exagerada... me preocupa cuando a los padres se les mete miedo de que a sus hijos les van a pasar desgracias, ése es el mayor problema".