El problema de Mayka Navarro con la eliminación de la mascarilla: "Tengo que hacerme el bigote, me crece muy rápido"

La reportera continúa dando detalles sobre qué va a hacer en cuanto se la quite: " Me voy a hacer un 'peeling' bucal de labios para tenerlos a punto ". Ana Rosa contesta a su compañera: " Vas a volver a tener que sacar la barra de labios...".

Mayka Navarro deja sin palabras a Ana Rosa: "No, perdona, ¡y hacerme el bigote! Esto nadie lo va a contar, pero hay que decirlo ". La presentadora se partía de risa y agachó la cabeza sobre la mesa: "Pero Mayka, por Dios" . La reportera continuaba relatando su problema en directo: " El bigote a partir de los 50 años es un drama , crecen a una velocidad de un día para otro ... yo no sé, yo tengo ese problema".

Ana Rosa, que paraba de reír, le comenta: "Hazte la eléctrica". Mayka seguí narrando el gran problema que va a vivir sin mascarilla: "Me hago la eléctrica y ni con esas, hormonalmente estoy descompensada". La presentadora ya no podía más y con una sonrisa le dice: "Tienes muchas hormonas porque a mí no me queda un pelo