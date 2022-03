Natasha, refugiada que escapó de Ucrania por la guerra: "A mis hijos les digo que estamos de vacaciones por Europa"

"Ayer escribí a mi padre y le dije que era famosa, que me reconocían los taxistas, y me dijo que estaba orgulloso de mí", declara emocionada Natasha. Además, continúa: "Después me escribió que les estaban bombardeando y se desconectó...". La mujer comenta muy afectada que "ya no sabe que hacer para ayudar", y confiesa entre lágrimas: "Llevo un mes sin abrazar a mis padres y es horrible...".