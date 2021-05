El portavoz reconoce en directo que "hace 10 minutos que he hablado con Beatriz" y confirma que "ella no lo sabía", sobre la búsqueda de sangre de las pequeñas. Por otro lado, Joaquín reclama que la imagen de Tomás Gimeno aparezca en la página web de Interpol : "Si tecleas Gimeno en la web solo aparecen las niñas, para encontrar a las niñas tenemos que encontrar al padre".

El rastreo de los perros y la reacción de Beatriz

Joaquín Amills explica, tras hablar con la madre de las menores desaparecidas, que " cualquier acción que haya alivia, saber que la policía está buscando alivia, creo que se están descartando posibilidades"- Por otro lado, declara: "Ojalá estemos en lo cierto y quede descartado, que no pueda encontrarse nada y significará que seguimos firmes en la teoría de que las niñas están siendo cuidadas por el padre".

El portavoz de la familia manda un mensaje a Tomás Gimen o: " Pedimos que rectifique , que ha sido un grave error, Beatriz jamás no ha dudado de que quiere y ama a sus hijas, pero ha cometido un grave error, las niñas necesitan a su madre".

La madre se encuentra ilusionada con volver a ver, besar y tocar a Anna y Olivia: "Ayer me decía 'estoy contenta porque he soñado que iba a abrazar a mis hijas". Joaquín cuenta que "Beatriz sobrevive, intentamos tenerla arropada, transmitirle esperanza, es una persona que no tiene maldad ni odio, cree en la gente".