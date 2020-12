José informa que las personas del pueblo sienten miedo, pero tienen que dar la cara y un paso adelante para acabar con este terror: " Hay tipos de okupaciones, de gente que no se mete con nadie e intenta trabajar, y luego está esta gente que amenaza, roba, entra en casas con gente dentro...".

Además, José cuenta que uno de los okupas amenazó a una mujer con su hija diciéndole: "Aquí va a correr sangre" . El protagonista, resignado: "No puede ser...". Por otro lado, el entrevistado cuenta que "nosotros no podemos hacer nada, queremos que se vayan y que se acabe todo ya ".

La gente del pueblo conoce perfectamente a los propietarios perjudicados: " Son de gente que vive fuera, que vienen de vacaciones, en los puentes , que están fuera porque están trabajando. Vino una familia y se tuvieron que quedar en un hotel porque no podían entrar en su propia casa, está todo denunciado".

Los okupas: conocen a los propietarios y les reprochan que no les hablen

'El programa de Ana Rosa' ha podido contactar con uno de los okupas. La versión de este es totalmente diferente a la de los vecinos, pues dice sentir " miedo porque no nos dejan dormir por las noches, nos tiran piedras".

En cuanto a los robos en la pequeña localidad, el okupa dice " cuando llegamos empezaron los robos, pero nosotros no somos los que robamos ". También confiesa que "son los vecinos los que se están enfrentando a nosotros, el otro día vinieron aquí 200 personas".

El okupa explica ante la cámara que "compramos la casa por 150 euros a una persona que nos dio las llaves y entramos, sabíamos que no era su casa". Además, el entrevistado conoce a la familia que es propietaria y les manda un mensaje: "Sabemos que ellos son de Barcelona y vienen en verano, no quieren hablar con nosotros. Les hemos okupado su casa, pero no son maneras...".