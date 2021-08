Sin embargo, parece que el Gobierno da luz verde a la apertura de actividades extraescolares, los comedores e incluso a compartir objetos en el aula. Unas medidas que no convencen al pediatra: "Compartir objetos es un riesgo añadido para el contagio de los niños". Por otro lado, aporta: "Nos interesa que no se contagien entre ellos, que no contagien a sus padres ni a nadie, los niños pueden contagiar a mucha población".