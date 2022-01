Un pediatra, a los padres: "Un niño con fiebre o mocos no va al colegio, qué más da que sea covid, rinovirus o gripe"

El Gobierno de España que el próximo 10 de enero todos los niños volverán al colegio, sin excepción. Una información a la que reacciona el pediatra: " Me parece correcto, hemos estado en f ases de la pandemia con más hospitalización y casos graves y no ha habido ningún problema".

" No es lo mismo un niño que tiene síntomas , que en ningún caso debe ir a la escuela ni tampoco se debe juntar con personas mayores, riesgo o no vacunados, o el niño que ha sido positivo porque ha sido contacto", aclara el sanitario.

Por otro lado, se dirige de forma muy clara los padres: "Hay que empezar a diferenciar muy bien lo que es infección en lo que es enfermedad. Nos centramos en el nombre del virus, qué mas da que tenga coronavirus, rinovirus o gripe... niño con sintomas, fiebre, mocos y tos no va a la escuela, no va a la cabalgata y no va a ver a los abuelos".