La devolución de un podenco de La Palma a su dueño: "El perro estaba psicológicamente destrozado"

El colaborador explica a su vuelta de la isla que "recibimos un anónimo, nos indicaron un sitio al sur de la isla, nos llevaron hasta allí y me encontré con el proceso de entrega de uno de los podencos" . Mientras el experto explicaba cómo se devolvieron, se emitía en la pantalla una imagen de Gaona acariciando a uno de los perros.

En cuanto al abandono de los perros, Gaona explica tras hablar con el dueño: "Él dice que estaba fuera de su casa, se declaró la emergencia, no le dejaron entrar, no encontraba a los perros, todo esto en medio del caos... en este caso al menos no hubo ninguna negligencia".