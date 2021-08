Revilla, en contra de la tercera dosis: "Hay que vacunar la gente de todo el mundo, solo así estaremos a salvo"

"Lo propone sanidad y un equipo de expertos, no lo propongo yo. Como en el mes de mayo de anunció que acababa el estado de alarma y yo dije que nos íbamos a enfrentar a un asunto muy complicado porque no había una norma impuesta, nos estamos encontrando que sanidad dicen unas cosas y los jueces valoran otros aspectos. Así como en Asturias se lamentan que los tribunales le rechazasen el toque de queda, en Cantabria se ha autorizado", ha analizado.

Sobre si otras medidas habrían podido evitar esta última ola, Revilla lo tiene claro: "Yo ya he expresado que las medidas me parecían excesivamente restrictivas y cuestionables".

El presidente Revilla apuesta por impulsar la economía y no endurecer más restricciones: "Ahora no podemos cerrar y tenemos que combinar la lucha contra la pandemia con la actividad económica. Tenemos que hacer dos cosas. Una es a nivel individual, que consiste en concienciarnos de que este virus no se ha ido y que es muy contagioso. La otra solución es la vacuna, que pronto nos hará estar en la vía de solución de este problema".