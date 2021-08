La tercera dosis de las vacunas, en duda: "Es más importante vacunar a los que no están vacunados que ponernos una tercera dosis"

'El Programa del Verano' ha podido hablar con el experto Elvis García, profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que no nos ha dado buenas noticias: "La inmunidad va a ser muy difícil. Siguen llegando nuevas variantes y eso lo complica todo. Eso implica que la inmunidad de rebaño no sea el objetivo, sino que el objetivo sea la vacunación", ha destacado.

Sobre la tercera dosis de las vacunas, Elvis García se ha mostrado claro: "Me parece aberrante hablar de tercera dosis cuando solo se ha vacunado el 1% de la población de países en desarrollo. Creo que no es el momento de ponernos terceras vacunas cuando el resto del mundo no tiene ninguna".