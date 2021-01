La vacuna española pronto va a hacer ensayos clínicos con humanos: ¿qué inmunidad tendrá?

La vacuna española: ensayos con humanos y resultados positivos

¿Cuánta inmunidad tendrá la vacuna española? ¿Nos tenemos que vacunar cada año?

La La entrevistada se ha pronunciado sobre el tiempo de inmunidad que va a proporcionar la vacuna nacional: "No lo sabemos, es uno de los interrogantes, los ensayos clínicos han mostrado que las vacunas son seguras y eficaces pero no sabemos el tiempo que tendrá la inmunidad porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para poder verlo, puede que dure 5 años o toda la vida, ojalá".