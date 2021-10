El preso ya en segundo grado y tras haber cumplido un cuarto de su condena, puede optar a permisos de salida temporales . Los encargados de conceder este tipo de solicitudes son la dirección de la cárcel y el juez de vigilancia penitenciaria. Algo sobre lo que se ha pronunciado la abogada de la víctima: " Esperemos que no tenga permisos, ella no está preparada aunque tiene una orden de alejamiento, si esto es así ella se va a volver a encontrar confinada".

Además, sobre el escrito, Patricia Pardo adelanta que la joven fue "incapaz de leer la carta". Una información que fue confirmada por la letrada defensora: "Le hago saber que hay una carta de El Prenda, la empiezo a leer y ella me dice 'para, no quiero saber nada más y no quiero que me hables de ello".