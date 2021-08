La viuda de un policía español asesinado en Afganistán: "Viendo la actitud del presidente del Gobierno, qué me puedo esperar"

En ‘El programa del verano’ conocemos la dura historia de Jorge García Tudela, un policía que perdió la vida el 11 de diciembre de 2015, cuando hizo frente a los talibanes en Afganistán tras estallar un coche bomba en la embajada. Gema de los Ríos, viuda del policía fallecido comenta: “Llevo unos días en los que lo he revivido todo. No paro de dar vueltas a todo lo que está pasando” .

Ahora que los talibanes se hacen con el poder en Afganistán, Gema de los Ríos revive todo lo sucedido hace seis años. No duda en reclamar que el presidente, Pedro Sánchez de la cara: “Que nos interrumpan las vacaciones nos molesta, pero bueno creo que viendo la actitud del presidente del Gobierno, en el que no ha salido una imagen suya, bueno cogiendo el toro por los cuernos. Pues qué me puedo esperar”.