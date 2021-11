El vulcanólogo Ancochea explica el motivo por el que es "bueno" que la lava llegue al mar

Eumenio Ancochea Soto, catedrático de vulcanismo en la Universidad Complutense de Madrid, comenta que "es un volcán que nos tiene acostumbrados a que un día aumenta y al día siguiente disminuye". El experto califica las idas y venidas de la actividad como una "rutina diaria". Además, califica de "buena noticia" que la lava esté llegando al mar: "Eso hace que la lava no vaya a otros sitios y cause más destrozos". El catedrático habla de la sensación que hay entre lo científicos: "Es una tensa espera de que todos los parámetros puedan indicar que la erupción va disminuyendo, que va hacia su final". En la isla se han formado tornados de ceniza que pone de manifiesto el deterioro de la calidad del aire y el científico comenta: "Hoy, el aumento del dióxido de azufre no es una noticia favorable".