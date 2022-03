Zelenski y su mujer sacan toda la artillería en redes para acabar con Rusia: "Churchill tampoco era apreciado cuando llegó"

Los colaboradores comentan la tendencia en redes sociales que ha generador Zelenski. El presidente ucraniano hace uso de vídeos y fotos junto a la primera dama para demostrar que no abandonan el país. La propaganda rusa está siendo bloqueada y el contenido generado por los usuarios ucranianos está mostrando de primera mano lo que está pasando en las ciudades.

Ayer mismo, la actividad de Zelenski en redes sociales se intensificó, mostrando que se quedaba en su oficina: "Me que en Kiev, no me escondo". Más tarde, señalaba la muerte de un niño por deshidratación: "Por primera vez en decenas de años, probablemente por primera vez desde la invasión nazi, un niño murió de deshidratación en Mariupol".