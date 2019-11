José María Alvira, secretario general de las escuelas católicas: “Creo que lo de la ministra no fue un desliz”

José María Alvira, secretario general de las escuelas católicas, ha respondido a las palabras de la ministras Celaá, la cual afirmó que en la Constitución no se contemplaba que los padres pudieran escoger la educación que quieren para sus hijos. Para el José María estas palabras no fueron improvisadas: “Lo de la ministra no fue un desliz, sino que estaba ya escrito”. Además, ha añadido que siempre van a defender la libertad de elegir la educación, la cual dice que está amparada por la Constitución: “La Constitución recoge la libertad de elegir el tipo de educación”.