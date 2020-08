Patrcia Pardo, sobre la condena al ladrón que agredió a la anciana: "Por lo menos no lo tenemos en la calle"

La reacción de Patricia Pardo no se ha hecho esperar y ha confesado quedar "contenta" con lo decretado. "Al final no ha sido un homicidio por grado de tentativa, ha sido un robo con violencia y lesiones", explica la presentadora. Para terminar, la gallega ha acabado diciendo: "Algo es algo, por lo menos no lo tenemos en la calle campando libremente".