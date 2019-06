Agustín Martínez, abogado de ‘La Manada’: “Tengo que leerme la sentencia antes de presentar un recurso de amparo”

Tras conocerse la sentencia de ‘La Manada’ el viernes pasado, el abogado de los cinco detenidos no se ha mostrado muy conforme con el fallo de la sentencia, hablando de lo politizado y mediatizado que ha estado el caso. “Los políticos cuando comentan sentencias con como los niños cuando comentan las notas con sus padres, si ha aprobado el profe es muy bueno, y si no el profe es muy malo”, comentaba el abogado, haciendo referencia a esa influencia política que el magistrado cree que ha influido. A pesar de esto, el abogado aún no ha podido ir a ver a sus clientes de prisión, ya que necesitaba un permiso, que no pudo conseguir, y no será hasta mitad de esta semana cuando pueda ir a ver a sus clientes.