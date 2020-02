Pepe del Real, sobre el encuentro de Sofía y Gloria: “Sofía es experta en sumarse a la polémica ajena”

Durante la primera gala de ‘supervivientes’ se produjo el primer encuentro en un plató de Sofía Suescun y Gloria Camila, el cual no fue del todo pacifico. Jorge Javier sacó varios temas como el del pijama de Gloria que acabó poniéndose Sofía y del cual Gloria dijo que se lo regalaba a la nueva novia de su ex. Ambas estarán en el plató para defender, en el caso de Sofía a su hermano, y en el caso de Gloria a la mujer de su padre y a Rocío. “Sofía es experta en sumarse a la polémica ajena”, comentaba Pepe del Real, que cree que Sofía no dudará en crear polémica enfrentándose con el frente ‘Jurado’, donde estarán Gloria Camila y Antonio David.