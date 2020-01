Diez años después continúan, sin éxito, con la búsqueda de Sonia Iglesias

Sonia Iglesias desapareció en 2010 en Pontevedra. Desde entonces no se ha encontrado ni rastro de Sonia, solamente su cartera que fue encontrada en un pueblo chabolista. Ayer la investigación se centró en un pozo que encontraron en una parroquia y que hasta que fue descubierto por unas obras no se tenía constancia de la existencia de este. A pesar de esto, no se ha encontrado ni rastro en el pozo. Sonia desapareció cuando su marido Julio la llevaba a trabajar en la mañana de 19 de agosto de 2010, tras dejar unas sandalias en una zapatería se perdió su pista.