Los audios de Javier Tebas: "Hay que cargarse a Luis Rubiales y a Alejandro Blanco, que es el que le está salvando el culo"

Eduardo Inda comenta en 'El programa de Ana Rosa' los comprometidos audios de Javier Tebas. El periodista muestra las declaraciones que se han emitido en 'Ok Diario' donde presidente de LaLiga ataca a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y a Alejandro Blanco.

Una publicación del medio de Eduardo Inda que ha tenido una rápida contestación por parte de Javier Tebas desde Twitter: "El titular es falso ¡y la grabación es del sábado pasado! (28 mayo) Pueden sacarla íntegra. Yo participé a petición de un directivo de la RFEF que pidió denunciar irregularidades y vejaciones . No era el primero ni será el último".

Por último, Tebas sentencia al presidente de la RFEF: "Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar cómo reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites".