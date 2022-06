El hombre apuñalado por defender a una chica y a sus amigos en Valencia: "Me dejaron solo con los dos puñales, nadie me ayudó"

"Escuché los chillidos de una mujer y vi que había dos chicos empujándola. Bajé corriendo, ella estaba también con dos chicos"

'El programa de Ana Rosa' habla con el hombre que fue apuñalado por socorrer a una mujer con la que unos jóvenes discutían airadamente en Valencia. Vicente, víctima por ataques de arma blanca, tras salvar la integridad de la chica, quedó totalmente abandonado, recibió cuchilladas y patadas en la cabeza. La joven a la que salvó, lejos de ayudarlo, abandonó la escena y lo dejó malherido en el suelo.

"Escuché los chillidos de una mujer, me asomé y vi que había dos chicos empujándola. Bajé corriendo, ella estaba también con dos chicos y cuando llegué me dejaron solo con esos dos hombres con los puñales", apunta Vicente sobre el suceso. La víctima, con cuatro navajazos por el cuerpo, muestra sus terribles heridas a cámara y confiesa: "En ese momento no me di cuenta de las puñaladas, me di cuenta después cuando empiezo a marearme, al ver la sangre y los cortes".

Vicente no entiende como la chica y sus dos amigos le abandonaron cuando él bajó a ayudar. De hecho, es muy claro sobre la actitud de estos jóvenes: "Aparezco yo, ven las navajas y se van. Me dejaron solo. Si hubiésemos sido tres contra dos, los otros dos chicos se lo hubieran pensado. Pero me dejaron solo y fueron a por mí con los puñales". Luego, critica el abandono que nadie le socorrió, ni los jóvenes a los que fue a ayudar: "Nadie me ayudó, ni mis vecinos, no me ayudó nadie".