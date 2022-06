El padre de Marta del Castillo: "Si el Cuco quiere, que venga y hablamos los dos solos, no lo voy a tocar"

"Tenemos que recordar el fallo de aquella sentencia estuvo condicionada por las mentiras del Cuco y su madre... el Cuco sabe más porque no ha querido hablar", dice Antonio con el gesto serio ante la prensa. Además, el padre hace una propuesta al implicado en el crimen: "Si el Cuco quiere algo conmigo, que venga y hablamos los dos, no lo voy a tocar y sabéis como soy, podemos llegar a un acuerdo".

"Nosotros vamos a pedir que entren a prisión el Cuco y su madre, si la justicia no los mete en la cárcel indican que mentir es gratuito. Si no lo hace, yo puedo pensar que puedo cometer un delito y que si pasan más de dos años, no pasa nada. Que si sabemos que no tenemos antecedentes no entramos y no es justo", dicen sobre los investigados por la muerte de su hija.