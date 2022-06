La hija de la víctima del crimen de los mercheros: "Es duro tener que verles la cara, mi hermano ha tenido intento de suicido"

Sheila, la hija de la mujer asesinada a sangre fría por un sicario pagado por 'El Vaca', se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' el día que se debería celebrar el juicio por el crimen de su madre. Sin embargo, el proceso judicial no se ha podido iniciar debido a que no se ha presentado una de las acusadas, Anabel, la pareja de Raúl y autor material de los disparos.

La hija de Mercedes reclama a la reportera de 'AR' para que se celebre el juicio pese a que la acusada no se haya presentado alegando "falta de medios económicos" para acudir. Sheila, totalmente rota, declara: "Siento indignación, llevamos cuatro años detrás de ellos pidiendo justicia, me parece muy mal que porque una persona falte se tenga que suspender y se pierda más tiempo". Además, la familiar aclara que la mujer que no ha acudido al juicio era la "pareja sentimental del sicario".