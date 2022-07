La red de prostitución en un edificio de Aguadulce: clientes semidesnudos en los ascensores y citas continuas

La damnificada habla sobre las molestias de convivir con esta red: “Hay familias con niños pequeños y no tienen por qué cruzarse en el ascensor con hombres borrachos o personas semidesnudas”. Para finalizar, Mari Ángeles habla sobre el proceso judicial: "Al no ser una red de explotación no pudimos hacer nada penalmente, es simplemente un realquiler, se adoptó la medida de comunicar a los propietarios la realidad del asunto y ellos son los que tienen que rescindirle el contrato a estas dos personas que son las mismas siempre”.