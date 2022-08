Una mujer de Colmenar denuncia la agresión de un policía: "Me arrastró, me fracturó las costillas, no podían controlarlo ni sus compañeros"

Patricia Pardo comienza la entrevista preguntando a Rosa por su estado, esta responde: “Estoy nerviosa, me duele la costilla, tengo la rodilla inflamada ”. Asimismo, nos da su versión de los hechos “A las tres y diez los policías llegaron, uno de ellos llegó sin buenas formas, me dijo que bajase el volumen de la música, me fui para dentro del local a pedir que bajasen la música y cuando salí empezó la agresión, se ve en los videos ”.

Rosa nos cuenta qué le dijo el policía cuando estaba en el suelo: “Cuando me puso bocabajo me dio una palmadita en la espalda y me dijo que a mí y a la marimacho de mi novia nos iba a imputar”. Tras esto, nos cuenta lo que hicieron después de la agresión: “Fuimos a denunciar al momento tras ir al hospital, la guardia civil nos dijo que denunciáramos, el parte de lesiones dice que tengo una cosilla fracturada y golpes en el cuerpo por haberme arrastrado”. Finalmente, hace aclaraciones sobre su historial de trabajo: “He tenido todo tipo de negocios y nunca me han puesto una multa, he pasado la licencia hasta las 3 de la mañana y era festivo”.