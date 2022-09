La hija de la mujer atropellada cuenta por qué su yerno la atacó: "Él ya está en libertad y se fue a celebrarlo con mi hermana"

Francisco, o Paco como es conocido, huyó tras atropellar a su suegra el pasado lunes. Dos días más tarde se entregó a la policía, en Zaragoza, junto a su abogado y allí fue detenido por los graves hechos ocurridos. Soledad, hija de la víctima, cuenta qué ocurrió tras el atropello: "Mi madre se fue y me dijo 'me encuentro mal', nos fuimos a casa... ella está vomitando, se encuentra muy mal y lo más seguro es que la tengan de drena r".

Por otro lado, Soledad comenta: “Se encuentra muy mal, la cabeza le duele mucho, el oído también le duele... ayer me dijo que veía borroso y hoy me ha dicho que no ve". Pero, sin embargo, el joven de 26 años fue puesto en libertad unas horas después de declarar: "La justicia dice que es leve, pero leve no es”. Paco salía del juzgado junto a su novia, otra de las hijas de las hijas de la víctima y hermana de Soledad: “No hemos tenido noticias de mi hermana, solo un vídeo y una foto donde celebran que sale en libertad, se ve que el atropello de mi madre es lo que están festejando”.