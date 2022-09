El lamentable estado en el que unos okupas dejaron la casa de una anciana: "Gastaron 2.000 euros en la factura del agua"

Pese a que en todo momento intentaron llegar a un acuerdo, los ocupas nunca se mostraron favorables a hablar. Ni tan siquiera la intervención de la Guardia Civil para recuperar la urna con las cenizas del marido de Hortensia , tuvo éxito. La empresa de desocupación no consiguió que los ocupas desalojasen una propiedad que nunca fue suya. Ángel, encargado de la empresa, hablaba para 'El programa de Ana Rosa': "Hemos tenido en cuenta el factor humano, hicimos un tipo de negociación de retirada de cargos, no hemos dejado nunca de intentarlo". La agresividad de los ocupantes era tal que el trabajador denuncia: "Me han llegado a tirar al suelo".

La familia de Hortensia que ahora vive en una residencia de ancianos de la capital, no sabe lo ocurrido y su familia asegura que si se entera: "No podría soportarlo". Meses después han podido entrar a la casa, Irene explica que: "La sensación es agridulce" al recuperar la vivienda y añade: "Hemos recuperado la casa, las cuatro paredes, pero no los recuerdos, no había nada". Una imagen de desolación es lo que sienten al entrar al domicilio: "Han vendido las cosas de valor y lo que no lo han roto, la cocina está destrozada y todo lleno de basura". La familia de Hortensia espera que la justicia hable, pues es lo único que les queda ante tales hechos: "Emocionalmente esto es muy duro".