El vídeo en el que el padre arrebata con violencia al bebé de los brazos de la madre de Zaragoza: "¡No le hagas daño!"

Entre llantos y chillidos, la madre agarra a su hija con toda la fuerza del mundo. El padre, sin ningún tipo de piedad, zarandea a la mujer contra el suelo e intenta tirar del bebé de 13 meses para llevárselo. Una escena dramática que los presentes decidieron grabar con el móvil y así tener una prueba de valor contra el maltratador. "¿ Pero no estás viendo lo que le estás haciendo? ¡Que le estás haciendo daño! ¡No le hagas daño, por Dios!" , gritan los testigos al padre antes de realizar el secuestro.

El padre, fuera de sí, mientras agredía a la madre de su hijo, chilla: "¡Que me lo des! ¡Que me lo des!". Momento exacto en el que se suma el abuelo de bebé y entre los dos hacen fuerza para quitarle a la mujer a su hija de sus brazos, una situación que deja a la madre totalmente destrozada en el suelo, entre lágrimas y sin su hijo con apenas meses de vida. Una situación vivida mientras la mujer disfrutaba tranquilamente de una visita turística y que dejó conmocionados a todos los presentes en el monasterio. Ana Rosa, tras ver el vídeo de cómo secuestran a un bebé, no puede evitar dar su opinión: "Son unas imágenes aterradoras, vemos a una mujer embarazada, tirada en el suelo y cómo le quitan a la fuerza, entre dos hombres, a la criatura".