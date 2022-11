La madre del parricida de Vilanova: "Alba engañó espectacularmente a mi hijo, incluso yo la creí en cierto momento"

Mayka es la viuda del fallecida y madre del acusado por el crimen. La mujer se sienta ante Mayka Navarro para contar su opinión sobre la absolución de Alba: "Me encuentro mal, no esperaba este veredicto, confiaba en la justicia y en la forma de llevarlo". En cuanto al juicio, sentencia: "El juicio se ha resuelto en dos días, cuando las pruebas han sido en un año entero... creo que el jurado no se ha enterado de nada porque esto en dos días no se resuelve".