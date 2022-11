Una llamada muy significativa donde se ve los nervios y tensión por parte de su mujer, desconocedora absolutamente de todo, y la tranquilidad camuflada de Jesús, quien no sabe cómo hacer creer que él no es el autor del crimen. Una llamada que tiene una mezcla de suspiros, dudas, ironía y acusaciones a la familia por parte del asesino de Juana Canal.

María Candela, muy preocupada en la llamada, pregunta: "¿Tú me lo juras, niño, que tú no has hecho nada?". Tras esta pregunta aparece un Jesús dubitativo, que suspira y al que se le agudiza la voz: "¡Ay, ya estamos con los juramentos!". La mujer, muy nerviosa, le comenta: "No, niño... yo te creo, tío, lo que me digas".