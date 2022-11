La familia de Sandra Bermejo: "No es una desaparición voluntaria, puede que haya tenido un accidente"

Sandra Bermejo había quedado con sus amigas ese mismo martes para ir al teatro, pero Sandra no respondió al teléfono. Fue dos días más tarde, cuando saltaron todas las alarmas. La desaparecida tenía una videollamada con su madre y tampoco se presentó. El mismo jueves la amiga de la joven acudió a la comisaria donde puso una denuncia de desaparició n. Los agentes se trasladaron a la vivienda de la joven y allí vieron que su plaza de parking estaba vacía . El viernes se encontró su coche en el Cabo Peñas , pese a que los investigadores se inclinan hacia una desaparición voluntaria, no descartan cualquier otra hipótesis. Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo trabajan contrarreloj para encontrar cualquier pista.

En estos últimos días la búsqueda se centra en la zona del Cabo Peñas, pues es ahí donde se encontró el vehículo de Sandra y algunas de sus pertenencias, salvo el teléfono móvil. La desaparecía había hecho vida normal el martes y acudió a su consulta con normalidad para atender a sus pacientes. Esther, la tía de Sandra, comparece en el programa para informar sobre la desaparición de su sobrina. "Desde el viernes que se localizó el coche, se pone una unidad de rastreo, sabemos donde fue el último sitio en el que estuvo pero no sabemos nada de dónde está ella ", asegura la tía de Sandra. "Me resulta raro que no se sepa nada y que nadie la haya visto, me resulta extraño que desaparezca voluntariamente ", asegura Esther. La familiar de la desaparecida sospecha de una huida voluntaria, Sandra tendría muchos amigos en Gijón y planes que hacer. "Tiene una vida normal, ella siempre avisa con lo que hace ", confirma Esther.

La familia no descarta ninguna hipótesis, pero tienen algo muy claro: "La desaparición te digo yo que no ha sido voluntaria, ella no desaparece voluntariamente, puede que haya tenido un accidente, pero en absoluto ha sido voluntario". La familia continúa con la esperanza puesta en encontrar a la desaparecida lo antes posible: "Si se ha caído al mar, el cuerpo tiene que aparecer a final de semana, no nos queda otra que seguir investigando, no sabemos nada".