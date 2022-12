El abogado de Sandra Bermejo: "Tengo el conocimiento de que no estuvo sola la noche que desapareció en Cabo de Peñas"

Juan Manuel Medina, abogado de la desaparecida, cuenta todos los detalles del caso: "Francamente tengo muy claro que no fue un suicidio , por la información que tenemos es totalmente descartable que lo fuera". Sin embargo, sobre las hipótesis que están circulando que señalan que Sandra Bermejo tuvo un accidente , comenta: "Como todo en la vida, nada se puede negar, puede existir la posibilidad, pero para mí es clave que a medida que pasan los días no se ha encontrado prácticamente nada".

"Tenemos una camisa que no sabemos si pertenece a Sandra, la propia familia no la reconoce dentro del vestuario, que no quiere decir que no lo sea, y una etiqueta que coincide con una prenda deportiva que podría ser de Sandra", comenta el abogado de Sandra Bermejo. Sin embargo, Juan Manuel Medina sentencia: "Siento decirlo, cada vez tengo más claro la hipótesis de una desaparición forzosa y además, por respeto a la investigación, no puedo dar ciertos datos en este momento, pero tengo el convencimiento objetivable de que Sandra no estuvo sola aquella noche en el Cabo de Peñas".