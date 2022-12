Beatriu, acusada por el crimen de Godelleta: "Cogí un cordón y lo ahogué para terminar pronto"

Beatriu afirma: "Fue una muerte asistida porque él tenía ataxia cerebelosa y me lo pidió"

"Me acuerdo que se me cayó del coche, por eso serán las contusiones" declara la mujer acusada

"Los trece botes de sosa caustica no eran para él. Lo eché para el olor, no para descomponerlo porque le eché plástico y él estaba vestido" confiesa

'El programa de Ana Rosa' desvela las declaraciones de una mujer acusada de matar a su marido para quedarse con su pensión, este hombre tenía ataxia cerebelosa. Ella decía que fue una muerte asistida porque él se lo pidió.

"Hice algo que no tenía que haber hecho, asfixiarlo", confiesa Beatriu. En su declaración solamente contestó a las preguntas de su abogado y explicó el crimen al detalle, entre lágrimas: "Yo no quería que muriese así, lo juro. No tenía que haber muerto así. Cogí un cordón y lo ahogué, para terminar pronto. Me acuerdo que se me cayó del coche, por eso serán las contusiones. Jamás le toqué y le pegué. Es normal que entre parejas haya discusiones. Claro que le chillaba, él a mi también".

Compró unos fármacos para supuestamente llevar a cabo la voluntad de su marido de acabar con su vida de la forma más rápida pero no salió bien. "Él quería que fuera lo más rápido posible, entonces yo lo dejé que muriera con la medicación y punto. Luego estuvimos horas y él no moría. Se hizo muy tarde, de noche y él no fallecía. Con la bombona de butano, la pusimos dentro del coche y lo cerramos. Esperamos a ver si eso hacía efecto pero tampoco. Por eso luego hice lo que hice", confesaba la acusada.

Según su defensa la voluntad de su marido siempre fue la eutanasia: "Siempre comentaba que quería morir. Sobre todo cuando le daban crisis de dolor. Son conocedores todos de que él quería la eutanasia y quería morir. Digan lo que digan".