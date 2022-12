María Salmerón consigue la libertad condicional: "Están persiguiéndome por proteger a mi hija de un maltratador"

María Salmerón, sin pulsera y puesta en libertad: "Me siento bien, enseguida salí y me dieron el tercer grado y permiso a trabajar. Me han tratado muy bien, desde los funcionarios hasta las internas". Joaquín, al escuchar estas declaraciones, se pone serio: "Estamos hablando de una condena como si fueses una delincuente. Esto no deja de ser llamativo para una mujer que lo único que ha hecho ha sido proteger a su hija".