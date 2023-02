Los audios del crimen de las gemelas y la desesperación de la víctima: "¡Y el cabrón está vivo!"

Pedro, antes de morir, a su pareja: "Si no cambiamos, yo me voy. Las cosas así no las aguanto, yo necesito amor y cariño... ya está".

"Me molesta que me digas unas cosas y luego no son... Yo soy única. Y si estás, estás al 100%. Y si no, no lo estés", dice Dolores

Pilar, la hermana de la gemela, a su pareja Isaac: "Ella está supercabreada, muy cabreada, me dice: '¡Y está el cabrón vivo!"

'El programa de Ana Rosa' muestra los audios que intercambiaron el fallecido y su pareja, presunta asesina, antes de que se produjera su muerte. En el crimen de las gemelas se empiezan a desvelar más datos, conversaciones provadas y comentarios que habrían realizado más familiares de los implicados.

Pedro es la persona que ha fallecido en el crimen de las gemelas. Días antes de su muerte, la víctima intercambió una serie de audios con su pareja Dolores donde suplica cariño y amor: "Si no cambiamos, yo me voy. Esto no puedo aguantarlo. Las cosas así no las aguanto, yo necesito amor y cariño... ya está".

"Ni celos con un móvil ni celos con una mierda ni celos con otra. Yo te quiero mucho, te amo y te adoro... pero no puedo estar así", reprocha Pedro a su pareja, una de las gemelas que habría participado en el crimen. El fallecido es consciente de la situación que atraviesan y le da un ultimátum: "Si no, pues me voy y ya está, lo voy a sentir mucho porque te amo y te quiero mucho, pero no voy a estar llorando todos los días por ti".

Tras estos mensajes es Dolores la que responde con otros audios: "Yo celosa no soy, lo que a mí me molesta es que me digas unas cosas y luego no son porque somos una pareja, no somos amigos, y eso de dar los buenos días de corazón y cosas cariñosas, pues la verdad... ¡no lo consiento!". Luego, continúa haciéndole llegar su malestar: "Yo soy única. Y si estás, estás al 100%. Y si no, no lo estés".