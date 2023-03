La reflexión de Joaquín Prat tras las amenazas a una enfermera que no habla catalán: "La lengua no puede ser excluyente"

La enfermera gaditana en el vídeo del TikTok: "Somos enfermeras y estamos trabajando en Barcelona y tenemos que tener el p*** C1 de catalán para sacarnos las oposiciones. Pues resulta, que se va a sacar el C1 de catalán mi madre porque yo no me lo voy a sacar". Además, una de las compañeras empieza a hablar catalán y ella le corta y dice: "¿Puedes parar de hablar catalán, por favor? Gracias".

El Presentador se pronuncia al ver el vídeo: "A ver... no es la mejor puesta en escena, no. Dicho esto, yo siempre he pensado que la lengua es un factor integrador, la lengua no puede ser un factor diferenciador ni excluyente.