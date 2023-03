Los audios que el asesino de Valga envió inmediatamente después de cometer el crimen: "Se acabó, amigo. Ya maté a las tres"

"Habla con ..... que me dé la baja, eh. Di me que dé la baja, que yo ya no vuelvo más. Pero a esta gente la he quitado de delante" , decía el aseisno confeso a su compañero de trabajo en un audio.

"Hoy voy para el calabozo y no voy a salir más. Si me quiere venir a visitarme a Texeiro o a donde me manden, porque de ser malo, serlo por algo. Ahora ya me cansé de que me pitorrearan", decía el acusado totalmente consciente de su castigo tras el asesinato.