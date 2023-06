Una médica, a la que han denegado su plaza tras aprobar el MIR por su discapacidad, reclama una oportunidad: "Nadie me dio un estetoscopio para ver si podía hacerlo"

La joven médica de 28 años, sobre el impedimento de incorporarse a su plaza en el 12 de Octubre por su discapacidad: "Las leyes para los discapacitados están obsoletas"

"Me gasto dinero incluso en ir al baño. Tengo una edad en la que quiero ser independiente", cuenta Berta Domínguez

Berta Domínguez se quedó tetrapléjica en 2017 al tirarse a una piscina de cabeza, estaba en su tercer año de Medicina

'El programa de Ana Rosa' entrevista a Berta Domínguez, una chica de 28 años que hizo Medicina y tras aprobar el MIR y conseguir plaza en el Hospital 12 de Octubre, le impiden incorporarse a su puesto de trabajo por su discapacidad.

Berta Domínguez se quedó tetrapléjica en 2017 al tirarse a una piscina de cabeza y cuenta: "Estaba en el último curso de Medicina, me quedaban tres asignaturas y el Trabajo de Final de Grado". Ana Rosa le pregunta acerca de la especialidad donde le gustaría trabajar y ella responde: "En un principio quería hacer psiquiatría, pero no me dio la nota. Conseguí plaza en medicina familiar o comunitaria en el 12 de Octubre".

"Desde el primer momento me dijeron que no podía hacer lo básico, que era explorar, pero a mí nadie me dio un estetoscopio para ver si podía hacerlo. Entonces, para una persona como yo que lleva tanto tiempo esforzándose y trabajando para conseguir las cosas que te digan que no fue muy duro", cuenta Berta. Ana Rosa le pregunta ante estas declaraciones de la supuesta incapacidad para ser médica: "¿De quién depende?". Ella le cuenta: "Ahora lo lleva la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública porque pedí un cambió de especialidad al decirme que no era apta y ni se plantearon la adaptación de un puesto, pero me dijeron que estaban ocupadas y la única vacante era Medicina Preventiva y Salud Pública".

Berta Domínguez, sobre el impedimento de incorporarse a su plaza en Medicina: "No sé cómo harán los informes de los puestos a los que puedo o no puedo trabajar si ni me conocen"

Esta médica con tetraplejia que "No sé cómo harán los informes de los puestos a los que puedo o no puedo trabajar si ni me conocen". Ana Rosa le pregunta sobre su situación económica: "¿Tienes gastos extraordinarios después de tu accidente?". Berta Domínguez responde rápidamente: "Me gasto dinero incluso en ir al baño, tengo que comprar las sondas... También un gasto enorme en medicina, en rehabilitación. Gracias a Dios tengo una familia que me ayuda, pero tengo una edad que quiero ser independiente".