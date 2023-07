Los vecinos de Tirso de Molina estallan tras el asesinato de Concha: "Hay trapicheos de droga y encima empluman a los policías"

"En las imágenes se ve con claridad c ómo Jesús, de 58 años, entraba en la tienda, metía las manos en la caja registradora, robaba el dinero y luego mataba, degollaba y apuñalaba a Concha", declara el periodista. Además, Jorge Luque apunta: "Su pareja, también española, estaba en la puerta pendiente de que no viniera la policía y después huyeron juntos hacia la calle Atocha".

Los detenidos tienen un largo pasado delictivo con violencia. De hecho, Jorge Luque entrevista en directo a una persona sin recursos que se encuentra en la plaza de Tirso de Molina y éste comenta del asesino: "Sí, a mí una vez me sacó un puñal, me quería dar con un cuchillo".

"Yo no me siento en la plaza, como mucho me siento en aquella esquina que es la más decente...", comenta la vecina en medio de la plaza. Por otro lado, la mujer sentencia: "Aquí te roban todos, españoles, moros, negros, hay de todo".