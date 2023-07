El duro relato de una de las víctimas del maltratador que solicitó ser mujer para librarse de prisión: "Os aseguro que cuando me pegaba era un machito"

El hombre tiene dos condenas firmes de prisión por maltrato, ha cambiado su sexo en el Registro Civil y ahora pide que se "suspenda la condena"

La víctima: "Le conozco en toda su esencia, él es un machista, un homófobo, he vivido episodios de maltrato tanto psicológicos como físicos"

"Tiene dos sentencias firmes como maltratador de violencia de género, ¿cómo se le permite un cambio de sexo sin examen psicológico?"

'El programa de Ana Rosa' entrevista a Patricia, una de las víctimas que ha sufrido agresiones físicas continuadas por el maltratador condenado a prisión que ha decidido cambiar de sexo porque presuntamente "se siente mujer".

El condendado a prisión por maltratar a dos mujeres de forma continua acudió al Registro Civil en dos ocasiones para presentar un escrito, sin valoración psicológica previa, para pedir ser una mujer porque no se había atrevido a contarlo anteriormente, cambiar su nombre de Antonio a Milan y presentar un recurso donde solicita la suspensión de la condena porque asegura que "es una persona distinta y está reinsertada en la sociedad".

La primera víctima del maltratador que dice ser una mujer: "El que me pegaba era un machito"

Patricia, sin querer mostrar la cara y muy afectada por la noticia, empieza diciendo: "No encuentro palabras para definir cómo me siento, sí recuerdo muy bien cómo me ha hecho sentir en varias ocasiones". "Es un tema que me indigna muchísimo, yo lo he conocido, es un machista, un homófobo, he vivido episodios de maltrato tanto psicológicos como físicos", sentencia a la presentadora.

"Que use la figura de la mujer, a la cual a maltratado, para poder librarse de una condena es indignante", sentencia con el tono firme. En cuanto a las supuestas dudas del condenado sobre su sexualidad, sintiéndose chica desde hace meses, su víctima lo tiene claro: "En absoluto, os aseguro que el que me amenazaba y me pegaba era un machito, no una persona que se sentía mujer...".

En cuanto al motivo que ha llevado al condenado ha solicitar el cambio de género, Patricia tiene claro cuál es la estrategia del maltratador: "Él siempre utiliza una argucia para escapar de la responsabilidades legales que puedan caer sobre él por su forma de actuar, supongo que habrá algún beneficio que pretende sacar de todo esto... presentar un recurso para librarse de la condena de prisión porque es una persona nueva".

Es un tipo con sentencia firme como maltratador de violencia de género. ¿Cómo se le permite un cambio de sexo sin examen psicológico?

"Lo conocí en una sala de baile, porque bailábamos ambos. Algo que me prohibió hacer al mes de estar juntos. Al principio, un maltratador no se presenta como tal, fue de forma sutil, te metes y no te das cuenta. Cuando estás dentro sientes miedo, no sabes cómo salir, a dónde acudir...", explica sobre cómo se topó con este tipo.

"Nosotras, las víctimas directas de él, que sabemos lo que es él en toda su esencia, es indignante, cómo puede haber una ley que permita esto, una persona que tiene sentencia firme como maltratador de violencia de género. ¿Cómo se le permite un cambio de sexo sin examen psicológico? Se siente mujer y ya... es que es increíble", dice Patricia sin dar crédito a lo que está ocurriendo.

La víctima estalla contra la ley: "Es una carta blanca para que el maltratador siga maltratando"

Patricia explica que el procedimiento para que el maltratador se cambie de género es "bastante corto, basta con que diga que se siente mujer para que así figure en el registro civil. No necesita nada más para que esa ley se haga efectiva, no sé cuál es el procedimiento, pero es bastante corto y fácil".

"Es una ley que deja la puerta abierta a que delincuentes, maltratadores y psicópatas como él se escabuyan de sus responsbilidades legales", estalla mientras recuerda los efectos de esta legislación. Además, añade indignada: "Es que ha presentado el recurso en el juzgado, de momento lo está intentando, vemos una clara intención de lo que intenta a hacer... si te sientes mujer, creo que es lo que menos te importa, presentar un recurso para evitar entrar en prisión, que es lo que le corresponde".