El abuelo de los niños desaparecidos de Aranjuez, destrozado: "La madre fue a por los niños estando en busca y captura, no lo entiendo"

Los detalles de los nuevos datos de la supuesta secuestradora de los niños de Aranjuez en 'El programa de Ana Rosa'. El abuelo de los menores describe el perfil de Nieves, la madre de los hermanos. Nieves, la madre de 27 años, es toxicómana, tiene antecedentes y una orden de búsqueda y captura. Además, ha huido con su pareja que estuvo en prisión.

Nieves recogió a los pequeños el pasado 14 de noviembre del centro tutelado después de pasar el fin de semana con su padre, Miguel. Los menores se encontraban en disposición de la Comunidad de Madrid desde el año 2016 tras retirarles la tutela a los padres. Nieves tuvo varias oportunidades para recuperar a sus hijos pero se los retiraron de nuevo y ahora era la oportunidad de Miguel de obtener la tutela de los pequeños. El padre, preocupado por los niños que necesitan medicación, daba declaraciones en el programa y comentaba sus sospechas: "Creo que le ha entrado la desesperación, ha cogido a los niños y se ha ido".

Miguel Cebrián, el abuelo paterno de los niños, comenta la situación en la que se encuentra la familia: "Ella no creo que haya hecho nada pero la incertidumbre está ahí". Pero por otro lado añade: "No son maneras de recuperar a sus hijos, mi hijo hace eso y no se lo consiento". Además añade: "Soy el primero que voy a la policía a denunciar porque son mis nietos".

El hombre asegura que "se enteraron ayer" de la existencia de los antecedentes de la madre y su situación de "búsqueda y captura". Además asegura que "la policía no nos daba información, lo que sabemos es por parte del colegio".

"No entiendo cómo la Comunidad de Madrid es tan permisiva en este sentido, luego piden requerimientos a los padres para la tutela, pasar unos reconocimientos...", dice indignado. El abuelo es muy claro con la situación de Nieves y sus nietos: "Ella es su madre y yo lo entiendo, tiene derecho a ver a sus hijos y sus hijos tienen que ver a su madre, pero si no está reinsertada y tiene un problema...".

El hombre se rompe y pide: "Por favor, Nieves. Si me estás viendo o me estás escuchando, devuélvenos los niños". Además advierte sobre sus acciones: "Lo que tú estás haciendo a tus hijos el día de mañana lo vas a pagar porque tus hijos se están dando cuenta". El abuelo es contundente: "Ellos se han ido contigo porque te quieren, te adoran, pero de esta manera no, los tienes encerrados".

"Bastante tiene ya los niños por estar en un colegio, que son cinco años lo que llevan ya, no pueden estar con sus padres", dice el hombre tajante. Miguel añade al borde de las lágrimas: "Esto es un sufrimiento, así no podemos estar, lo siento en el alma". Los niños, además de estar en el centro tutelado, han pasado por casas de acogido y por separado: "Estaban bien hasta que vino las circunstancias del covid y el trato con el pequeño no era muy correcto por parte de la familia de acogida".

Por otro lado, el hombre habla sobre su hijo: "Ahora mismo no tiene trabajo porque lo ha perdido pero todo lo que le están pidiendo lo ha demostrado. Además añade: "Está completamente reinsertado". La policía ha rastreado casas de Madrid, Parla, Getafe, Leganés, Almorox, Illescas y Córdoba. Las autoridades piden colaboración ciudadana para encontrar a Adán, Izan y Jonathan de cinco, siete y nueve años.