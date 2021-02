La agresión con naranjas de unos activistas a Miquel Valls

Miquel Valls, periodista desplazado a este lugar de los hechos ha explicado que grabar estos momentos no ha sido fácil. El equipo ha tenido que retirarse del edificio en el que estaba sucediendo todo tras recibir varios insultos e incluso escupitajos de estas personas, algo que ha indignado a Ana Rosa: "Pues eso es un delito contra la salud pública, sobre todo es estos tiempos de pandemia". Pero esto no quedaba aquí, durante el directo, la presentadora advertía al reportero: "Cuidado Miquel, que te están lanzando, que estos son muy animales". Algunos de los presentes comenzaban a lanzar naranjas de los propios árboles de la calle, con lo que conseguían que tanto este como el cámara tuvieran que huir de este lugar: "Vámonos, vamos compañero", y la presentadora insistía: "Esto es una agresión, yo no sé donde están los Mossos, pero deberían estar deteniendo a este individuo".